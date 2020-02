Opnieuw honderdtal dieren in beslag genomen bij “slechtste boeren van het land” in Heikruis Tom Vierendeels

12 februari 2020

18u55 42 Pepingen Bij de “slechtste boeren van het land” in Heikruis zijn woensdag opnieuw een honderdtal dieren in beslag genomen. Opvallend, aangezien ze eind vorige maand nog maar veroordeeld werden tot monsterboetes en effectieve gevangenisstraffen. Zelf snappen ze er niets van. “Aan wat hebben wij het verdiend om zo achtervolgd te worden?”, snikt Sonia S.

“Vandaag werden 76 schapen, 6 lammetjes, 10 kippen en 10 kalkoenen in beslag genomen”, verduidelijkt inspecteur-dierenarts Yves Opsomer van de Inspectiedienst Dierenwelzijn. “Op basis van klachten werd recent opnieuw een controle uitgevoerd bij het gezin. Na een gesprek met de verantwoordelijken van de dieren bleek er geen enkel schuldbesef te zijn en deden ze de situatie af als normaal. Toch is die situatie vrij dramatisch en vereist ze onmiddellijke verbetering. Aangezien de verantwoordelijken zelf niks wilden veranderen, bleef voor ons het weghalen van de dieren over als enige optie. Zo zullen ze wel de nodige verzorging en voeding krijgen. Dat is ook waar ze recht op hebben.”

Het was dierenasiel Ark van Pollare uit Lennik dat de beesten kwam ophalen. “Daar zullen ze dus de nodige verzorging krijgen”, gaat Opsomer verder. “De betrokken mensen zullen ook uitgenodigd worden zodat ze hun kant van het verhaal kunnen verduidelijken. De dienst Dierenwelzijn heeft dan maximaal twee maanden de tijd om een beslissing voor deze dieren.”

Zelf hebben de eigenaars geen benul. “Ze krijgen eten en drinken en verkeren in goede gezondheid”, snikt Sonia. “Geld verdienen we er niet echt mee, maar ze zijn er vooral zodat we bezig blijven. Ook de kinderen zijn zot van de beesten en kijken er zo naar uit om de lammetjes melk met de papfles te geven. Aan wat hebben wij het verdiend dat we zo achtervolgd worden?”

Figuurlijke middenvinger

Dierenwelzijn kent intussen de weg blindelings naar de boerderij in Heikruis. Ook omgekeerd kent het gezin de weg naar het Brusselse gerechtsgebouw intussen uit het hoofd. De recentste veroordeling dateert van eind januari. Voor de vierde maal kregen Stefaan en Sonia een levenslang verbod op het houden van dieren. Daarnaast kregen ze elk een boete van 40.000 euro en een effectieve gevangenisstraf van vijf maanden. Als ze de boete niet betalen, komt daar drie maanden bij. De ouders van Sonia, die ook op de boerderij wonen, kregen elk een boete van 16.000 euro. “De beklaagden stellen zich bijzonder hardleers op, gelet op hun recente veroordeling, en ze hebben meermaals de figuurlijke middenvinger opgestoken naar de diverse inspectiediensten, de politie en het gerecht”, klonk het in het vonnis.

De Inspectiedienst Dierenwelzijn voert al 15 jaar lang controles uit bij het landbouwbedrijf in Heikruis. Al ongeveer even lang worden er regelmatig runderen, schapen en andere dieren in beslag genomen. De laatste dieren werden in oktober 2018 en februari 2019 in beslag genomen. Het landbouwerskoppel werd al verschillende malen veroordeeld. In 2011, 2014 én 2017 werd een verbod op het houden van landbouwdieren uitgesproken. Het was naar aanleiding van dat laatste vonnis uit 2017 dat ze nu in januari een zware straf kregen.