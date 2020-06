Oldtimer brengt 500 liter verse Lambiek van brouwerij Sako aan de deur bij café De Bascule Amber Gys

12 juni 2020

15u47 60 Pepingen Brouwerij Sako uit Bogaarden leverde afgelopen vrijdag maar liefst 500 liter jonge Lambiek tot bij café De Bascule in Bellingen. Een oldtimer van een vaste caféganger werd voor de gelegenheid nog eens omgedoopt tot leveringsvoertuig, en dat leverde prachtige beelden op.

Voor een fijn uitzicht en een geweldig oldschool geluid moest je vrijdagnamiddag bij café De Bascule in Bellingen zijn. Daar kwam net een levering van 500 liter verse Lambiek aan, en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Een oldtimer uit 1928 bracht drie vaten jonge Lambiek van brouwerij Sako in Bogaarden tot bij de nieuwe eigenaars in café De Bascule. Met deze stunt willen de brouwerij en het café hun samenwerkingsverband versterken.

Brouwerij Sako startte nog maar in 2018 met het brouwen van Lambiek maar is in korte tijd bekend geraakt in de hele streek. De nieuwe lading brachten ze vrijdag tot bij De Bascule. “Deze lading is nog maar een maand oud”, vertellen zaakvoerders Sandrine Walraet en Koen Christiaens van Sako. “Ze zou in principe nog zes maanden in de kelder moeten blijven om dan een échte lichte Lambiek te verkrijgen.”

Oude Geuze

Door de jaren heen is de samenwerking tussen brouwerij Sako en De Bascule alsmaar gegroeid. “We zijn de voorbije maanden en jaren echt goede vrienden geworden”, vertelt Jef Koolen, eigenaar van De Bascule. “Het grootste voordeel aan de brouwerij is dat ze werken met korte keten zodat ze van hun pas gemaaide tarwe lokaal Lambiek kunnen brouwen en verdelen.”

“Binnen drie jaar kunnen we de vandaag geleverde Lambiek mengen met jonge Lambiek om op die manier een Oude Geuze te creëren, misschien noemen we dit brouwsel wel Geuze Bascule”, lacht Jef.

Oltimer uit 1928

De eigenaar van de oldtimer is trots. “Thuis heb ik nog vier andere oltimers staan”, vertelt eigenaar Omer Vandevelde. “Deze hier is 92 jaar oud en heb ik nog in Canada gekocht. Hij is nog in zijn originele staat en ik heb er nooit iets aan moeten aanpassen. Hij rijdt nog perfect en maakt nog steeds geluid dat als muziek in de oren klinkt.”



