Nieuwe parking Huize Terloo krijgt vorm Amber Gys

10 februari 2020

12u00 0 Pepingen Op de gemeenteraad van Pepingen in januari werd Haviland aangesteld om de werken aan de Parking Ter Loo in Bellingen, die eerder al groen licht kreeg, mee te coördineren. De gemeente wil op deze manier aanspraak maken op de expertise die Haviland heeft.

Burgemeester Eddy Timmermans (LVB) hoopt dat de samenwerking tussen de gemeente en intercommunale Haviland snel en vlot verloopt. “Als vennoot van dit intergemeentelijk samenwerkingsverband kunnen we op een makkelijke en voordelige manier aanspraak maken op de in-house expertise die Haviland heeft. Via deze weg kunnen we onze diensten gedeeltelijk ontlasten.”

De gemeente zal in Bellingen ook een laadpaal voorzien voor elektrische voertuigen. Over de exacte locatie hiervan is nog geen duidelijkheid, maar er wordt wel actief gezocht naar een geschikte plaats in het centrum.