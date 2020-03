Negen nieuwe ambassadeurs voor Pajottenland en Zennevallei Amber Gys

13 maart 2020

14u17 4 Pepingen Negen ondernemers uit onze regio mogen zich voortaan ‘ambassadeur van het Pajottenland en de Zennevallei’ noemen. De kersverse ambassadeurs kregen een bordje om aan de ingang van hun bedrijf op te hangen.

Hoeveproducent Hof te Mols en cateringbedrijf Pe-Zo uit Pepingen, brouwerij HUB Brewers uit Sint-Pieters-Leeuw, ontbijt aan huis Carmello uit Gooik, streekproducten in de winkel bij KNC in Vollezele, logiesaanbieders Hof ter Haegen uit Vollezele, B&B Ge-rust uit Heikruis en Akrenbos 101 uit Bever en belevingshoeve JoLi uit Heikruis kunnen zich voortaan ambassadeur van het Pajottenland en de Zennevallei’ noemen. “Het Pajottenlandmerk kan gebruikt worden door bedrijven uit verschillende sectoren van de plattelandseconomie. Wat ooit begon met producenten is intussen een netwerk waar ook winkels, horeca, cateraars, logiesaanbieders, attracties en aanbieders van recreatie deel van uitmaken”, vertelt Robrecht Geeroms, coördinator van Pajottenland+.

Iedereen die met het streekmerk aan de slag gaat, volgt op een avond de minicursus over het Pajottenland en de Zennevallei. “Zo kunnen ze hun bezoekers vertellen waar de naam van de streek vandaan komt en wat die betekent. Verder verklaren we ook de intussen bekende 3 B’s: Bruegel, (lambiek)bieren en het Belgisch trekpaard. Drie thema’s die uniek zijn voor onze regio. Ten slotte voegen we er ook nog een stukje geschiedenis aan toe”, vertelt Jos Huwaert, verantwoordelijke voor het merkbeheer bij Pajottenland+.