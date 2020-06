Nachtelijke heropening van Het Dravershof is schot in de roos: “Hier kijken we al maanden naar uit” Tom Vierendeels

08 juni 2020

Pepingen Vijftien man stond er voor middernacht al aan te schuiven aan café Het Dravershof in Pepingen. Cafébaas Kris De Vroede kondigde als eerste in Vlaanderen aan om zijn kroeg vanaf middernacht te openen. "Het was maar voor een uurtje, maar als je ziet hoeveel plezier de mensen eraan gehad hebben beklaag ik het mij zeker niet", glundert de man.

Het startschot heeft De Vroede niet gemist. Op 8 juni mogen de cafés open en dit tot 1 uur – dat nam de waard letterlijk. “De kop is eraf en we zijn het blijkbaar nog niet verleerd”, lacht hij. “Je kan zelf vaststellen hoe content iedereen is dat ze mogen terugkomen. En wij zijn tevreden dat we de klanten opnieuw kunnen ontvangen. De meesten hier aanwezig zijn vaste klanten, maar er zijn ook enkele collega’s uit de streek die mee het startschot komen geven. Dat is uiteraard ook heel leuk.” En de toekomst? “Nu begint het pas, hé”, beseft hij. “We zullen overdag zien hoe het gaat verlopen en of we de vaste klanten terug gaan zien, maar de opkomst en leute nu stelt mij toch wel een beetje gerust. Dat ik dit nu maar voor een uurtje doe beklaag ik mij absoluut niet. Zeker als je niet hoeveel plezier de mensen eraan hebben.”

Hart onder de riem

Een van de aanwezigen was Anita De Baerdemaeker, dochter van de befaamde cafébazin Pelagie Vansnick die haar zaal Limbourg aan de overkant had. “Maanden was het geleden, maar hier keken we toch naar uit”, klinkt het. “Een heel klein beetje hebben we er onze slaap voor gelaten, maar op dat uurtje zal het nu niet aankomen. We hebben sterk meegeleefd met alle horecamensen. Mijn zus is uitbaatster van restaurant en hotel Alsput in Halle en zij heeft er ook enorm onder geleden. We zijn hier dus vooral om Kris en zijn collega’s die hier ook aanwezig zijn een hart onder te riem te steken terwijl we genieten van ons eerste ‘kriekske’ van Boon of ons eerste ‘Orvalleke’. Het doet plezier om te zien dat Kris in zijn opzet geslaagd is. Ik denk dat alle uitbaters met volle moed opnieuw zullen openen en hopen om hun oude klanten terug te zien en misschien komen er nog nieuwe klanten bij.”

“Pinten smaken naar meer”

Het tempo bij één vriendenkliek lag onmiddellijk hoog. Met een tiental verzamelden ze al voor middernacht op de stoep voor Het Dravershof. “We zijn met negen, dus we zullen nu wel in deze bubbel moeten blijven”, zegt Sander Geerts, één van hen. “Maar de eerste opening wilden we echt niet missen. Om kwart voor twaalf spraken we af zodat we om middernacht onze eerste pintjes konden drinken. En die smaken – zelfs naar meer. Het was even geleden dat we nog op café zijn geweest en hebben het dan ook gemist. Ik denk dat iedereen content is dat we nu terug naar café mogen gaan en samen ambiance kunnen maken.”

Collega’s

Verschillende collega’s van Kris uit de regio zakten ook af om samen de eerste drankjes te drinken, waaronder Yves De Sloovere van brasserie Den Hoorn en Bruno Vandierendonck van café Vaantjesboer. Zij zijn respectievelijk voorzitters van de afdelingen Vilvoorde en Halle van Horeca Vlaanderen en waren dan ook in die hoedanigheid aanwezig.

Wij moesten hier aanwezig zijn: de eerste pint die wordt getapt na meer dan tachtig dagen is een zeer belangrijk moment Yves De Sloovere

“Wij moesten hier aanwezig zijn: de eerste pint die wordt getapt na meer dan tachtig dagen is een zeer belangrijk moment”, zegt De Sloovere. “De heropstart waar iedereen heel lang op zat te wachten is nu eindelijk een feit. Dat de cafés ook de deuren mogen openen is ook wel de verdienste van Horeca Vlaanderen, want het had voor hen ook later kunnen zijn. Dit initiatief van Kris is een hele mooie actie, iets waar iedereen wel op zat te wachten. Maar we weten dat de horeca veel initiatief in zich heeft en heel inventief is en dat zal ook nodig zijn voor de ‘nieuwe horeca’ zoals we ze zullen leren kennen.”