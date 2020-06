N-VA wil aannemers die Franstalige omleidingsborden zetten beboeten Amber Gys

23 juni 2020

15u27 0 Pepingen N-VA Pepingen dient op de gemeenteraad van 23 juni een voorstel in om aannemers die signalisatie in het Frans aanbrengen bij werken te beboeten. “Zo’n reglement werd ook al toegepast in heel wat andere gemeenten”, klinkt het bij de partij.

Volgens N-VA-gemeenteraadslid Gerda Claeys willen ze enkel de wet toepassen. “In die wet staat dat alle communicatie van de overheid in het Nederlands moet verlopen. Aannemers die openbare werken voor de gemeente Pepingen uitvoeren, vallen onder deze regeling wanneer ze verkeerssignalisatie, wegwijzers of aankondigende borden plaatsen.” De oppositiepartij kreeg al meerdere keren klachten binnen dat deze regel werd overtreden tijdens de werken aan de spoorweg in Bellingen.

Het gemeentebestuur vroeg daarop herhaaldelijk om de borden aan te passen, maar de verantwoordelijke voor de signalisatie deed niets. “De aannemer liet aan een burger weten dat ze maar wat toleranter moesten zijn en verweet hen van racisme. Een totaal ongepaste reactie!”

Verfranising

Volgens de N-VA-fractie ergeren mensen zich eraan wanneer ze in hun eigen gemeente ‘déviation’ of iets dergelijks zien. “In het uitgewerkte reglement staat dat een aannemer die de taalwet overtreedt, een waarschuwing krijgt en uitdrukkelijk aangemaand wordt om de foute borden te vervangen. Doet hij dit niet, dan doet de gemeente het in zijn plaats maar dan worden de kosten wel verhaald. Zo hebben we een stok achter de deur om de toepassing van de taalwet ook echt af te dwingen.”

N-VA wil dan ook benadrukken dat dit voorstel niets te maken heeft met pesterijen. “Taalwetten zijn mooi maar ze moeten ook nageleefd worden. We voelen in Pepingen meer en meer de verfransingsdruk. Vandaar dat we naar manieren zoeken om dit tegen te gaan en het imago van Pepingen als Vlaamse gemeente hoog in het vaandel voeren.”