N-VA-afdelingen Pepingen en Gooik belonen inwoners die Vlaamse leeuw uithangen op 11 juli Amber Gys

10 juli 2020

14u05 1 Pepingen De N-VA-afdelingen van Pepingen en Gooik zullen op 11 juli coronapakketten verdelen onder de inwoners van hun gemeenten die een Vlaamse leeuw uithangen.

“We hebben een aardige voorraad pakketten klaarliggen om uit te delen aan alle inwoners die hun nek uitsteken voor een Vlaams straatbeeld op deze Vlaamse feestdag”, zegt Gerda Claeys, N-VA-gemeenteraadslid in Pepingen. Zij hoopt zelfs dat de actie zo succesvol is dat de voorraad niet zal volstaan. Het coronapakket bestaat uit een zak met enkele mondmaskers, handgel en een hygiënesleutel. “Voor N-VA is het uithangen van de leeuwenvlag niet louter symbolisch”, verduidelijkt Julie Verdood, voorzitster van N-VA Gooik. “Het is ook een krachtig signaal naar ons gemeentebestuur dat veel mensen belang hechten aan het Vlaams karakter van onze gemeente.”

Omdat ze niet alle straten kunnen controleren, vragen de afdelingen om een foto te nemen van hun wapperende vlag en die door te sturen naar pepingen@n-va.be of gooik@n-va.be. “De uitspraken van de burgemeester over de tweetalige verkeersborden zijn bij veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten. We willen duidelijk maken dat Pepingen nog steeds een gemeente is in het Vlaams gewest en dat de taalwetgeving moet gerespecteerd blijven”, besluit Claeys. Mensen die geen vlag hebben, maar er graag één willen, kunnen dit doen door contact op te nemen via 0498/18.60.48.