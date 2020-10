Mobiele fruitpers op bezoek in Pepingen Amber Gys

13 oktober 2020

17u05 1 Pepingen De mobiele fruitpers van Thijs Tanghe heeft afgelopen zondag weer heel wat fruit tot sap geperst op het gemeenteplein in Pepingen.

Alle appelen en peren van alle variëteiten, best een mengeling die niet te rijp is, en zacht fruit zoals aardbeien en bessen kunnen door de mobiele fruitpers verwerkt worden tot sap. Het gepasteuriseerde sap wordt afgevuld op vaatjes van vijf liter en kan ongekoeld minstens een jaar bewaard worden. Wie zijn fruit wilde laten persen, moest wel eerst een afspraak maken, zodat alles vlot kon verlopen. Bij de mobiele fruitpers in Pepingen was iedereen ook verplicht een mondmasker te dragen en de afstandsregels te respecteren. Meer info op mobielefruitpers.be.