Minder mobiel? Vrijwilligers brengen boeken van bibliotheek aan huis Michiel Elinckx

19 augustus 2019

13u57 0 Pepingen Hulpbehoevende mensen die moeilijk aan de bibliotheek geraken, kunnen voortaan hun boeken laten leveren door vrijwilligers.

De gemeente Pepingen wil zo zijn diensten voor de bibliotheek uitbreiden. “Als er iemand belangstelling heeft, komt een medewerker van de bib samen met een vrijwilliger aan huis om te peilen naar de specifieke wensen en interesses”, laat het gemeentebestuur weten. “Daarna komt om de maand een vrijwilliger aan huis om nieuwe boeken te brengen en geleende boeken terug mee te nemen.”

Inschrijven

De enige voorwaarde is lid zijn van de bibliotheek, verblijven in de gemeente Pepingen en eenmalig een inschrijvingsformulier invullen. Geïnteresseerden kunnen de dienst aanvragen via bibliotheek@pepingen.be of 02/360.33.60.