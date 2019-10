Mater Dei en buurtcomité bereiken akkoord: gloednieuw zorgcomplex tegen 2022 instapklaar? Michiel Elinckx

08 oktober 2019

12u35 1 Pepingen Woonzorgcentrum Mater Dei en het buurtcomité ‘Red het klooster van Heikruis’ zijn tot een akkoord gekomen over de bouw van een nieuw zorgcomplex. Het nieuwe gebouw zal een hoefijzervorm gebouwd worden. Met het akkoord lijkt het dossier, na jarenlange beslommeringen, in een stroomversnelling te geraken.

Op woensdag 2 oktober werd een akkoord bereikt tussen Mater Dei en het buurtcomité. “Het akkoord kwam mede tot stand dankzij bemiddeling van burgemeester Eddy Timmermans”, zegt Marc Dedobbeleer, voorzitter van de raad van bestuur van Mater Dei. “Het nieuwe woonzorgcentrum zal opgetrokken worden in de vorm van een hoefijzer en zal bestaan uit een kelderverdieping, een gelijkvloers en drie verdiepingen. Belangrijk voor Mater Dei: het concept van ‘kleinschalig wonen’ blijft in het nieuwe ontwerp behouden. Door onder meer in de hoogte te bouwen én de keuze voor een hoefijzervorm kan een groot deel van de tuin bewaard blijven en vernieuwd worden. Er werd tevens gekozen om het gebouw zo centraal mogelijk in te tekenen, zodat eventuele hinder voor de buren beperkt blijft.”

Verbindingsweg naar beide begraafplaatsen

Voor het buurtcomité was het belangrijk dat enkele herkenningspunten van het oude klooster bewaard zouden blijven. “Zo blijven onder meer de hoogbouw aan de Neerstraat, de kapel en de muren rond het domein bestaan”, aldus Dedobbeleer. “Daarnaast worden de toegangsboog aan de Plaats en de Lourdesgrot behouden. Voor voetgangers wordt een verbindingsweg tussen het oude en nieuwe kerkhof voorzien.”

Historische parktuin

De noodzakelijke verhardingen, die nodig zijn voor de parkings, worden zoveel mogelijk beperkt. “Op vraag van de gemeente Pepingen worden voldoende parkeerplaatsen op het terrein voorzien, zodat de Molenhofstraat en de Plaats ontlast worden”, zegt Dedobbeleer. “Daarnaast zal de historische parktuin grotendeels opnieuw aangelegd worden na het verwijderen van oude en zieke bomen. Het grootste gedeelte zal toegankelijk gemaakt worden voor inwoners van Heikruis en de leerlingen van de naburige school. Een kleiner gedeelte van de tuin zal meer beveiligd worden voor de bewoners van het woonzorgcentrum. Voor de aanleg van de parktuin zal samengewerkt worden met het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.”

Instapklaar tegen 2022?

De plannen werden maandagavond voorgesteld aan het grote publiek. Dedobbeleer hoopt dat het dossier nu écht van de grond komt. “Natuurlijk kan er altijd iemand nog bezwaar indienen tijdens het openbaar onderzoek”, weet Dedobbeleer. “Maar we hopen tegen volgend jaar te starten met de bouwwerken. Als alles volgens schema verloopt, zullen we in 2022 het nieuwe rusthuis kunnen openen. Dat zou een fantastische timing zijn.”