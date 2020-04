Man samen met neefje op dievenpad: 15 maanden cel gevorderd Wouter Hertogs

08 april 2020

16u42 0 Pepingen Een Fransman riskeert 15 maanden cel voor een inbraak in Pepingen. Opvallend: de man nam zijn minderjarig neefje mee op dievenpad. Die zal door de jeugdrechter berecht worden.

Op 18 november belde een inwoner van Pepingen de politie. Hij had een man met een snor naar de achterkant van een woning zien wandelen. Een jongere man was iets later aangekomen maar was ook naar de achterkant gegaan. Daarna waren de twee weggereden. De oplettende getuige kon nog meegeven dat ze in een grijze wagen met Franse nummerplaat reden. De politie deed een buurtonderzoek en trof de twee enkele kilometers verder in hun wagen aan. Het bleek te gaan om een man en zijn minderjarig neefje.

“We waren in Luik gaan feesten in een superdiscotheek”, nam de oudste van de twee het woord. “Daarna hadden we een hotel in Brussel geboekt. Ons geld was daarna helemaal op en daarom hadden we geld nodig. Dat hoopten we in de woning te vinden.” Naar eigen zeggen hadden ze niets buit kunnen maken. Het parket gelooft niets van dat laatste. “De slachtoffers vonden verschillende juwelen, waaronder een trouwring, niet meer. Ze moeten dit in hun vlucht hebben weggegooid.”

Zijn advocate vroeg om het deel van de straf dat hij in voorlopige hechtenis had gezeten met uitstel uit te spreken. Uitspraak op 29 april.