Man rijdt ondanks rode licht over overweg: boete en rijverbod Tom Vierendeels

08 oktober 2019

15u27 0 Pepingen Ondanks de vele campagnes van Infrabel negeerde een bestuurder in februari vorig jaar het rode knipperlicht aan een overweg en stak de sporen over. Hij eindigde deze week voor de Halse politierechter.

De man stak in februari van vorig jaar een overweg over terwijl de rode knipperlichten in werking waren. “Een zware overtreding, waar geen excuses voor zijn”, stelde de advocaat van de man. “Hij bleef niet wachten omdat hij dringend bij de notaris moest zijn voor een afspraak.” De rechter merkte op dat hij voor hetzelfde geld daar niet meer kon aankomen. De man kreeg een boete van 320 euro en een rijverbod van acht dagen.