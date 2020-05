Lege inschuifborden langs het straatbeeld, CD&V Pepingen stelt oplossing voor Amber Gys

05 mei 2020

09u00 0 Pepingen Aangezien alle evenementen geschrapt of afgelast zijn, staan de inschuifborden langs de weg al enkele weken leeg. De CD&V-fractie komt met een constructief voorstel.

Zowat alle komende activiteiten werden door het coronavirus uitgesteld of volledig geschrapt, zo ook in Pepingen. Hierdoor komen alle inschuifborden langs de weg leeg te staan. “Ze zien er wat uitgestorven uit”, klinkt het bij de CD&V-fractie. “Vanaf afgelopen maandag werden de maatregelen voor een eerste keer versoepeld. Daarom stellen wij aan het college van Burgemeester en Schepenen voor om de inschuifborden te gebruiken als bijkomend communicatiemiddel.”

In elke deelgemeente is een frame ter beschikking. “Het gemeentebestuur kan er opschriften op vermelden zoals ‘Hou voldoende afstand of Handen wassen’. De zinnen kunnen wat opgefleurd worden met de nodige smileys of illustraties.”