Leesclub Pepingen komt weer samen met maximaal acht lezers per keer Amber Gys

16 juli 2020

14u41 0 Pepingen De leesclub van Pepingen kan opnieuw heropstarten voor ervaren en minder ervaren lezers. Per leesclub komen maximaal acht lezers samen, maar er is geen verplichting om aan alle bijeenkomsten deel te nemen.

De begeleidster is de bibliothecaris van Pepingen, Ann Vandamme, die al meer dan 20 jaar verschillende leesclubs onder haar hoede heeft. Zij gaat kort in op de achtergrond van het verhaal en de auteur, maar focust zich vooral op hoe de lezer het boek interpreteert en wat het boek met de lezer doet.

Als je wil deelnemen, moet je wel verplicht inschrijven via ann.vandamme@pepingen.be waarna er in de bibliotheek een boek gereserveerd wordt. De leesclubbijeenkomsten vinden plaats in de bibliotheek van Pepingen op 19 oktober, 15 december, 17 februari, 27 maart, 22 april en 7 juni.