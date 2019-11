Leerlingen maken Pepingse straten zwerfvuilvrij Tom Vierendeels

25 november 2019

16u14 0 Pepingen De leerlingen van de Pepingense scholen hebben maandagnamiddag het zwerfvuil langs de straten in Pepingen en de verschillende deelgemeenten opgeruimd. De actie kadert in het project ‘Mooimaker’. De deelnemende scholen ontvangen als tegenprestatie een subsidie.

De leerlingen trokken trokken maandag tussen 13 en 15 uur gehuld in een fluohesje op pad, gewapend met handschoenen, vuilniszakken en grijpstokken. Verschillende straten werden in de verschillende deelgemeenten afgestapt om zo het zwerfvuil te verzamelen. De gemeente levert bijstand door onder meer de juiste werkmiddelen aan te leveren. De actie zelf kadert in het project ‘Mooimakers’ van OVAM. De gemeente zal ook al het verzamelde zwerfvuil langs de routes ophalen met een vrachtwagen. De deelnemende scholen ontvangen van de gemeente een subsidie van 250 euro.