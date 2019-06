Leerlingen Harten Troef op bezoek in de Flietermolen Marc Colpaert

17 juni 2019

10u49 0

De leerlingen van het eerste leerjaar van de Kleuter- en Basisschool Harten Troef uit Pepingen kwamen een kijkje nemen in de Flietermolen in Tollembeek. Twee klassen die van juf Leen en de kinderen van juf Ineke zakten af naar de Flietermolen voor een bezoekje. “We hebben deze week geleerd over het maken van pizza’s en wat men daar allemaal voor nodig heeft. Daarom dat we nu even een kijkje komen nemen in deze oude molen, waar men bloem en meel maakt”, vertelde juf Leen. En de kinderen die vonden dat natuurlijk wel leuk zo een uitstapje naar de Flietermolen.