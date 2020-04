Leefgroep Huize Terloo geëvacueerd na brandstichting Amber Gys

25 april 2020

12u40 0 Pepingen Een leefgroep van Huize Terloo, een orthopedagogisch centrum voor jongeren in de Kareelstraat, werd zaterdagmiddag geëvacueerd na een kleine brandstichting. De jongere in kwestie sloeg naar verluid op de vlucht, maar kon meteen gevat worden.

Even voor 11 uur zaterdagvoormiddag is een lichte brand uitgebroken in Huize Terloo waarna de brandweerzone Vlaams-Brabant West werd opgeroepen. Naar verluid ging een minderjarige bewoner op de vlucht nadat hij een brandje had gesticht aan het bed in zijn slaapkamer. De bewoner sloeg daarna op de vlucht maar werd kort daarna onderschept. De 15 kinderen van de leefgroep werden geëvacueerd naar het aanliggende terrein. “Niemand raakte gewond”, aldus directrice Ann Van de Velde. “Volgens de brandweer mogen de kinderen al meteen terug naar hun kamers, maar dat gaan wij niet toelaten. De jongeren kunnen voorlopig verblijven in een ander deel van het centrum.”