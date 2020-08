Lasagne Take away voor SK Pepingen-Halle Amber Gys

28 augustus 2020

11u54 2 Pepingen Door de huidige coronacrisis is de voetbalclub SK Pepingen-Halle genoodzaakt om hun tornooi en barbecue te annuleren. De evenementencel zal wel een lasagneverkoop houden.

De club organiseert deze verkoop op bestelling met afhaling en een duidelijke regeling. De bestelling kan geplaatst worden via de bestelbon die te vinden is op de website. De ingevulde bon kan men terug sturen naar evenementencel@skpepingenhalle.be en het totaalbedrag is over te schrijven op rekening: BE49 0016 0146 7471 op naam van Sportkring Pepingen-Halle, met mededeling: Take away actie + naam. De papieren bestelbon kan samen met gepast geld in een gesloten omslag afgegeven worden aan Monique in de kantine campus Kruisveld in Halle. De bestellingen worden op 30 augustus afgesloten.

Op 5 september kunnen de bestellingen afgehaald worden. Door de huidige coronamaatregelen wordt er gevraagd om een tijdstip van afhaling aan te duiden. Zo wordt er een goede spreiding en een vlotte bediening gegarandeerd. Er wordt gevraagd om bij de afhaling zelf een zak of plooibak mee te brengen, zo draagt de club ook een steentje bij aan het milieu.