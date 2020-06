Laatstejaars basisschool Harten Troef als filmsterren onthaald op laatste schooldag Amber Gys

09u52 4 Pepingen De laatstejaars van basisschool Harten Troef in Pepingen konden maandag toch nog genieten van hun proclamatie in coronatijden. Ze werden als filmsterren onthaald op een rode loper en ontvingen hun rapport en een aandenken. Ouders, zussen en broers konden het hele tafereel vanuit de wagen volgen.

Alle leerlingen, ouders, broers of zussen en grootouders werden uitgenodigd voor de drive-inproclamatie in de basisschool Harten Troef in Pepingen. “Het idee hebben we op het internet gevonden”, aldus juf Evelien. “Dan was het een kwestie van het uit te werken. Dat is volgens mij wel goed gelukt.”

De ouders konden met de wagen aanschuiven en hun kind afzetten aan de rode loper terwijl ze genoten van een glaasje bubbels. De leerlingen kregen bij het afhalen van hun rapport ook nog eens een leuk aandenken aan de school. “De kinderen kunnen daarna doorlopen naar onze speelplaats waar we een groot springkasteel hebben geplaatst”, zegt directeur Luc Scheppers. “Later op de avond komt er ook nog eens een mobiel frietkot langs. Ik heb ook al horen vallen dat ze verstoppertje willen spelen in heel de school, maar we zien we straks wel hoe dat afloopt”, lacht Scheppers.



