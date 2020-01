Koppel voor vierde (!) keer veroordeeld voor extreme verwaarlozing van dieren Wouter Hertogs

23 januari 2020

14u56 0 Pepingen Een koppel boeren uit Heikruis is veroordeeld tot 5 maanden cel voor zware dierenverwaarlozing. Ook kregen ze een zware geldboete van elk 40.000 euro. Daarenboven kregen zowel het koppel als hun ouders, op wiens de naam de dieren waren geplaatst na eerdere veroordelingen, een levenslang verbod op het houden van dieren. Het was al de vierde keer dat het koppel veroordeeld werd.

Het koppel kent de weg naar het justitiepaleis intussen uit het hoofd, net zoals de inspecteurs van Dierenwelzijn de weg naar hun boerderij in Heikruis perfect kennen. De omstandigheden waarin hun dieren moesten leven, waren dan ook erbarmelijk. Sinds 2006 zagen ze niet minder dan zeshonderd dieren in beslag genomen worden - veelal runderen. Een deel ervan moest afgemaakt worden, andere werden verkocht. In 2012 legde het hof van beroep hen het verbod op om nog langer landbouwactiviteiten uit te voeren. Ook mochten ze nooit nog dieren houden - een verbod dat ook in 2014 nog eens opgelegd werd. Maar de boodschap kwam nauwelijks aan, want het koppel vond er niets beter op dan het landbouwbedrijf op naam van Sonia’s ouders te zetten. In 2017 kregen ze voor de derde keer een verbod tot het houden van dieren. zonder succes.

Administratieve zet

In mei 2017, oktober 2018 en februari 2019 werden bij controles meer dan honderd schapen, 12 kalkoenen, 36 kippen en 2 ganzen in beslag genomen omdat de dieren bijzonder zwaar verwaarloosd waren. Het trucje om de dieren op naam van de ouders van de vrouw te zetten werd doorzien door de rechtbank. “Een administratieve zet om het verbod te omzeilen”, klonk het in het vonnis. “Het is duidelijk dat de familie samen leeft en samen de dieren houdt”, aldus de rechter in zijn vonnis. “Het gaat hier om grondige inbreuken en een zware schending van het dierenwelzijn. De dieren krijgen niet de nodige zorgen en na een inbeslagname worden er opnieuw dieren gehouden.”

Middelvinger

Daarnaast laakte de rechtbank de houding van de beklaagden. “De beklaagden stellen zich bijzonder hardleers op, gelet op hun recente veroordeling, en ze hebben meermaals de figuurlijke middelvinger opgestoken naar de diverse inspectiediensten, de politie en het gerecht.” De rechtbank veroordeelde de twee veehouders dan ook elk tot een effectieve gevangenisstraf van 5 maanden en een geldboete van 40.000 euro. Hun ouders werden veroordeeld tot een geldboete van 16.000 euro. Daarenboven legde de rechtbank hen alle vier een levenslang verbod op om nog dieren te houden.