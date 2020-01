Koppel kan op tijd ontkomen wanneer gassen in mestsilo ontbranden Tom Vierendeels

20 januari 2020

12u29 4 Pepingen Roland Vermeulen en zijn vrouw uit Passendale zijn maandagochtend rond 11 uur in het Zwaantje in Pepingen aan veel erger ontsnapt toen dampen en gassen uit een mestsilo ontbrandden tijdens werkzaamheden. De brand ontstond, nadat Roland aan het werk was geweest met een slijpschijf.

“Je kan je niet voorstellen hoe snel we weer op de grond stonden”, doet Roland na afloop het verhaal. “Ik en mijn vrouw stonden bovenaan de trap toen we plots omgeven werden door vlammen. Die gingen wel tien meter hoog en de hitte was enorm.” Dat ze aan erger ontsnapt zijn beseffen ze, “maar in het leven moet je altijd wel wat geluk hebben.” Het vuur ontstond aan een mestsilo met een capaciteit van drie miljoen liter. “Mest uit West-Vlaanderen wordt naar hier overgebracht en vormt een soort buffer”, legt de man uit. “De mest wordt tijdens het seizoen verdeeld over de boeren uit de regio die klant zijn. Gelukkig was de silo bijna volledig gevuld, anders waren er nog meer dampen aanwezig geweest en was het vuur nog heviger. Ik dacht eerst zelfs dat de wanden van de silo het zouden begeven van de hitte. Dan hadden we hier te maken gehad met een serieuze natuurramp.”

Het puntdak dat bestaat uit een zeil dat op een paal rust vloog bij het ontbranden voor een deel in de lucht. Het is daar dat de vlammen ontsnapten en vervolgens vloog ook het zeil in brand. De brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam met verschillende ploegen ter plaatse en kon het vuur na zo’n half uur blussen volledig doven. Voor de mest vormt zich geen probleem. “Maar de schade aan de silo kan wel snel oplopen tot zo’n half miljoen euro, besluit Roland.