Kookouders Chiro Karreveld verkozen tot 'Coolste Chirokookploeg van 2019' Michiel Elinckx

09 september 2019

13u58 0 Pepingen Tijdens Ambriange Kablam, het startmoment van Chiro Nationaal, werd de kookploeg van Chiro Karreveld Pepingen verkozen tot de coolste Chirokookploeg van 2019.

De kookouders van Chiro Karreveld werden samen met drie andere kookteams genomineerd door Chiro Nationaal. Tijdens de slotshow op het provinciedomein Halve Maan in Diest werd de award uitgereikt aan Chiro Karreveld. “De winnende kookploeg uit Pepingen zorgt elk kamp voor een geweldig menu”, klinkt het bij Chiro Nationaal. “Ook zijn ze paraat tijdens de jaarlijkse eetfestijnen. Sinds 2014 organiseren de kookies jaarlijks een Take away voor het Kom op tegen kanker-project ‘Into my Arms’. Dit project werd opgericht na het overlijden van kookpapa Kris De Maeseneer. De verschillende edities brachten samen meer dan 65.000 euro voor het goede doel op.