Kinderen boven op Feestend Beert (dat vanavond eindigt met een spetterend feest) Michiel Elinckx

26 augustus 2019

15u36 0 Pepingen Deze namiddag was het de beurt aan de kinderen op Feestend Beert. Met tal van springkastelen, ritjes op de pony’s én een optreden van Pipo en Pipette was het een middag vol vertier.

De 54ste editie van Feestend Beert loopt bijna op zijn einde. Deze namiddag was er traditioneel de kindernamiddag. Door het prachtige zomerweer konden de kinderen rustig buiten spelen, onder meer op de vele springkastelen. Vanavond gaan de laatste uurtjes van Feestend Beert in, met een partijtje touwtrekken en de afsluitende Zotte Maaandag-fuif. Onder meer Het Feestteam zal voor de nodige ambiance zorgen in de feesttent aan het centrum van Beert.