Kerstboomverbranding maakt plaats voor Driekoningendrink met fakkeltocht Tom Vierendeels

12 januari 2020

18u07 0 Pepingen Een 150-tal wandelaars heeft zaterdagavond deelgenomen aan de eerste fakkeltocht van Feestend Beert. De tocht ging door onder de naam ‘Driekoningendrink’ en is een vervanger voor de kerstboomverbranding die vorig jaar voor ‘t laatst doorging. “We hebben dit initiatief om verschillende redenen in het leven geroepen, en het sloeg duidelijk aan”, klinkt het.

Vorig jaar in januari ging de dertiende en laatste kerstboomverbranding van Feestend Beert door naast restaurant Cadiz in de Eikstraat. Het was overigens een van de laatste in onze regio en bijna zat er nu een nieuwe aan te komen. “De vergunning van de gemeente was in orde dus we hadden toelating”, legt bestuurslid Peter Van Cutsem uit. “Maar we moesten op zoek naar een nieuwe locatie. De afgelopen jaren konden we de schuur naast Cadiz gebruiken om daar de mensen drank aan te bieden en beschut te laten staan, maar die schuur is intussen verhuurd aan een aannemer. Helemaal in het begin gebruikten we tenten, maar dat was een heel gedoe om die op te stellen en nadien af te breken. En dan spreken we nog niet over slechte weersomstandigheden.”

“Bij de bespreking van een alternatief binnen het bestuur kwam ook de problematiek rond fijnstof en milieu ter sprake”, weet Van Cutsem. “Door al deze factoren samen hebben we beslist om uit te kijken naar iets nieuws en dat werd dus een fakkeltocht. We moeten eerlijk gezegd ook toegeven dat de mensen de laatste jaren niet echt meer voor de kerstboomverbranding kwamen.”

Duister

En zo ging afgelopen zaterdag de Driekoningendrink met fakkeltocht van start. Rond 19 uur werd in groep vertrokken voor een wandeling langs straten en veldwegen van zo’n vier kilometer door Beert. “Het was afwachten en ook in het duister tasten, maar toch kunnen we zeggen dat het heel goed is meegevallen”, klinkt het. “We schatten dat er ongeveer 150 deelnemers waren. Bovendien zagen we mensen die we op andere activiteiten niet zien, dus we hebben ook eens andere mensen uit hun huis gekregen. Zo’n fakkeltocht is ook iets actiever en er waren ook heel wat gezinnen met kleine kinderen.”

Er komt dus zeker een vervolg. “De voorlopige evaluatie is vrij positief, maar we zullen wel proberen elk jaar een ander parcours uit te stippelen”, besluit Van Cutsem. “Zo blijft het voor de mensen vernieuwend en blijven we de mensen van Beert een amusant evenement aanbieden om elkaar nog eens terug te zien na Nieuwjaar. En dan dus niet met een traditionele nieuwjaarsreceptie.”

Ophaling kerstbomen

Wie toch nog van zijn kerstboom af wil moet wachten tot vrijdag 17 januari. Intradura zal de kerstbomen zonder versiering en pot ophalen tijdens de GFT-ophaling. Een houten kruis en wortels mogen de bomen wel nog hebben.