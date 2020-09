Kenny stuurde vermiste Ilias (13) en zijn oom wandelen in park Ter Rijst: “Dat ik hem niet herkend heb... laat een wrang gevoel achter”

Pepingen

De 13-jarige Ilias uit Mortsel heeft een groot deel van het weekend doorgebracht in park Ter Rijst in Pepingen, op de grens met Herne in Vlaams-Brabant. De tiener was sinds donderdagochtend vermist . Volgens de advocaat van de nonkel van de jongen wilde het duo er samen op uit trekken om in de wildernis te kamperen. Dat deden ze vrijdag en zaterdag in Ter Rijst. Horeca-uitbater Kenny Pappaert stuurde het duo zaterdagavond nog wandelen: “Maar pas twee dagen later had ik door dat het om Ilias ging. Ik blijft met een wrang gevoel achter omdat ik de ouders niet heb kunnen geruststellen.”