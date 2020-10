Jules (7) uit Bellingen wint Ezelsoor dankzij foto- en filmpjeswedstrijd Amber Gys

09 oktober 2020

14u42 2 Pepingen De eerste editie van Ezelsoor is tot z’n einde gekomen mét passende winnaar. Jules Blaise (7) won de foto- of filmpjeswedstrijd en mocht een gepersonaliseerde tekening van Studio Bon+Jour in ontvangst nemen.

Door de huidige coronacrisis kon in Pepingen de eerste editie van Ezelsoor niet doorgaan. Ezelsoor is een de gratis boekenkaftdag bij het begin van het nieuwe schooljaar waaraan alle kinderen kunnen deelnemen. Er werd een alternatief uitgewerkt in de vorm van gratis afhaalpakketten met onder andere kaftpapier, handgeletterde etiketten, back-to-school gadgets en een knutselpakket. In totaal verdeelde de bibliotheek zo’n 86 pakketten. Elk kind dat een pakket kwam afhalen, kreeg ook de kans om mee te doen aan een foto- en filmpjeswedstrijd. Kinderen mochten originele foto’s of grappige filmpjes insturen van hoe ze hun boeken thuis aan het kaften waren of van het resultaat van hun gekafte boeken.

De winnaar van de actie is de 7-jarige Jules Blaise uit Bellingen. Hij werd beloond met een gepersonaliseerde tekening van een illustrator van Studio Bon+Jour. In de tekening werd zijn naam, interesses, persoonlijke karaktertrekken en voorkeuren in verwerkt.