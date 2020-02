Jong aanstormend muzikaal talent in abdijkerk Bellingen Amber Gys

25 februari 2020

09u00 0 Pepingen Op 21 maart biedt “Kunst in Pepingen” een nieuwe muzikale ontdekking aan binnen het concept van “Jong aanstormend muzikaal talent in de abdijkerk van Bellingen”. Een strijkkwartet speelt er ‘ Onstuimige klanken’.

Dit concert kadert binnen het unieke concept dat jonge beloftevolle musici wil ondersteunen in hun artistieke ontplooiing en hen de gelegenheid biedt hun meesterschap aan de buitenwereld te tonen. De gerestaureerde abdijkerk op de site van Cantimpré in Bellingen is hiervoor een droomlocatie. Het is een historisch gebouw met een uitstekende akoestiek, dat een perfect podium is voor klassieke muziek.

Het Sonoro Quartet is een recent gevormd strijkkwartet (2019). Het zijn vier beheerste, enthousiaste musici die elk heel intensief met muziek bezig zijn. Men merkt dat ze als jong kwartet samen positief zoekend zijn naar een eigen klankkleur.

Robert Schumann, Johannes Brahms, Mona Verhas en Kaat Schraepen spelen op 21 maart in de abdijkerk van Bellingen ‘Onstuimige klanken’. De toegangsprijs bedraagt 18 euro en de voorstelling begint om 19u30.