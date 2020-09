Jeugdclub Jungle kan terugblikken op mooie zomer Amber Gys

07 september 2020

12u39 1 Pepingen Op zaterdag 29 augustus sloot JC Jungle de zomer af met -voorlopig- een laatste zaterdagactiviteit, maar een definitieve sluiting is het niet. Vanaf 11 september is het Pepingse jeugdhuis om de twee weken open op vrijdagavond.

Elke zaterdag in juli en augustus kon de Pepingse jeugd bij de jeugdclub terecht voor een aantal coronaproof activiteiten. Hiervoor werden de meeste activiteiten buiten georganiseerd. Tijdens de zomermaanden organiseerde het bestuur onder andere een zomerbar of badminton- en kubb-tornooi. Op 29 augustus besloten ze door het slechte weer naar de schuur naast het jeugdhuis te trekken. Hier was voldoende ruimte om iedereen op een gepaste bubbelmanier binnen te laten. Er kwamen enkele dj’s draaien om tijdens de avonden de nodige sfeer te bezorgen. Vanaf 11 september zal JC Jungle om de twee weken de deuren openen op vrijdagavond om ook dan activiteiten te organiseren volgens de geldende coronamaatregelen.

Voor alle info over deze activiteiten, kan je terecht op de Facebookpagina of Instagram.