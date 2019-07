Jaarmarkt van Bogaarden stelt 37ste editie voor (met onder meer een gratis fuif) Michiel Elinckx

16 juli 2019

11u59 0 Pepingen Op zaterdag 20 en zondag 21 juli vindt de 37ste editie van Jaarmarkt Bogaarden plaats.

Zaterdag wordt de jaarmarkt op gang geschoten met een nightractorpulling. Vanaf 16 uur verzamelen de tractoren zich. Nadien is er een gratis fuif met optreden van Yves Segers. Zondag start om 10 uur, met onder meer kinderanimatie en een oldtimer-tractoren-rondrit. Tijdens alle evenementen kunnen de mensen ook een hapje eten in het restaurant. Alles vindt plaats in de feesttent aan de Molenstraat in Bogaarden. Meer info vind je hier.