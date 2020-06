In augustus elke zondagochtend een filosofische activiteit in park Ter Rijst Redactie

16 juni 2020

13u29 0 Pepingen Tijdens de maand augustus organiseert de bibliotheek van Pepingen elke zondagochtend een activiteit voor jong en oud. Die zal steeds doorgaan in park Ter Rijst.

Ook de Pepingse bib zag heel wat activiteiten in het water vallen door de coronacrisis. De boekenfans bleven achter zonder iets, maar toch werd snel het initiatief genomen om een afhaalsysteem op poten te zetten. De medewerkers van de bibliotheek bleven de afgelopen maanden niet bij de pakken zitten en besloten om toch op een veilige manier activiteiten te organiseren. Daarom biedt de bib elke zondagochtend in augustus een openluchtactiviteit aan.

Er werd een programma voorzien voor jong en oud. Voor de 8- tot 12-jarigen wordt er op 9 augustus een voorleessessie georganiseerd door Eliane De Moor. Op 23 augustus brengt filosofe Inge Duytschaever een bezoekje en leert ze kinderen zich verwonderen in het bos. Voor de volwassenen werden er drie sessies georganiseerd op 2, 16 en 30 augustus. Deze gaan telkens door in het park van Ter Rijst van 10.30 tot 12 uur. De plaatsen zijn beperkt waardoor er voor elke activiteit ingeschreven moet worden via het e-loket of door een mail te sturen naar vrijetijd@pepingen.be