Iedere deelgemeente krijgt minstens een parkeerplaats voor gehandicapten: “Maar eerst gaan we alle mogelijkheden onderzoeken” Michiel Elinckx

23 oktober 2019

15u10 0 Pepingen De Pepingse gemeenteraad heeft het agendapunt van DVP over extra parkeerplaatsen voor gehandicapten goedgekeurd. De oppositiepartij stelde voor om in iedere deelgemeente minstens een parkeerplaats voor gehandicapten te voorzien.

De gemeenteraad keurde het voorstel unaniem goed. “Personen met beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een beroep doen op een parkeerkaart”, zegt DVP-raadslid Kristof De Cuyper. “Daarmee kunnen ze parkeren op plaatsen die speciaal voorbehouden zijn voor hen. Er blijken geen parkeerplaatsen voor deze doelgroep aanwezig te zijn in Elingen, Beert, Bogaarden en Bellingen. Daarom willen we minstens een parkeerplaats realiseren per deelgemeente en in de onmiddellijke nabijheid van elk ontmoetingscentrum.”

Eerst onderzoek naar mogelijkheden

Ook de meerderheid had oren naar het voorstel van DVP. “We vinden toegankelijkheid uiteraard belangrijk, dus waren we het voorstel zeker niet ongenegen”, zegt schepen van Mobiliteit Saskia Beeckmans (LVB). “We moeten echter rekening houden met enkele wettelijke en technische beperkingen, daarom kiezen we ervoor om eerst te onderzoeken waar we deze parkeerplaatsen kunnen aanmaken. Bovendien moeten we dit ook zien in het kader van reeds lopende dossiers zoals in Bogaarden en Bellingen. Van zodra de technische studie is gebeurd, zal het gemeentebestuur een concreet voorstel van inplanting doen en voorleggen aan de gemeenteraad.”