Huize Terloo krijgt bezoek van paashaas: "Ook voor hem zijn het uitzonderlijke tijden" Amber Gys

16 april 2020

Aangezien de kinderen in Pepingen niet meer kunnen deelnemen aan de jaarlijkse paaseierenraap, kwamen Open VLD en Jong Open VLD Groot-Pepingen met een oplossing. De paashaas kwam de eitjes gewoon aan de deur van Huize Terloo afzetten.

Rond de paasperiode organiseert Open VLD en Jong Open VLD Groot-Pepingen normaal voor alle Pepingse kinderen en ouders een paaseierenraap. In de speeltuin van Mong Blok konden de kinderen dan paaseitjes rapen en de paashaas ontmoeten, terwijl de ouders ondertussen genoten van een drankje en een babbel. Ook Huize Terloo kreeg op Paasmaandag een bezoekje van de paashaas. “Jammer genoeg gooit de crisis rond het coronavirus dit jaar roet in het eten”, zegt Gunther Roobaert, voorzitter van Open VLD Groot-Pepingen.

“Ook voor de paashaas zijn het uitzonderlijke tijden. Zo kwam hij helemaal te voet naar het centrum en leverde hij zijn pakketjes met paaseitjes af met respect voor alle gangbare regels van social distancing en in samenspraak met de directie van het centrum.” Er was enige creativiteit voor nodig, maar gelukkig is de paashaas daar een expert in. “We zijn blij dat we met onze organisatie kunnen bijdragen om die sociale afstand opnieuw wat kleiner te maken, zij het dan symbolisch. En de paashaas is natuurlijk maar wat blij dat hij iedereen nog smakelijk vertier kan bezorgen.”