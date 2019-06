Hond Cleo doodgereden op drukke steenweg aan Ter Rijst: “We zoeken de aanrijder om te weten wat haar is overkomen” Tom Vierendeels

30 juni 2019

18u40 0 Pepingen Liesl Bronselaer en haar ouders zijn op zoek naar de man of vrouw die zaterdag hun trouwe viervoeter doodreed in Heikruis. Hoe Cleo kon ontsnappen hebben ze het raden naar. “En de aanrijding was waarschijnlijk ook onvermijdelijk, maar we willen de omstandigheden kennen”, zucht Liesl.

Liesl was zaterdagmiddag rond 13 uur met iemand hun nest puppy’s bij hen thuis aan het bekijken. “Toen kwam iemand aanbellen”, doet Cleos baasje het verhaal. “Hij vroeg of het onze hond was die op straat liep. We gingen kijken en ontdekten Cleos lichaam in het midden van de Steenweg Asse, ter hoogte van park Ter Rijst. We waren te laat...” Cleo is een dalmatiër van anderhalf jaar oud. “We hebben echt geen idee waarom ze uitgebroken is”, zucht Liesl. “Mogelijk heeft iemand haar naar de straat gelokt want we wonen op een groot domein en normaal gaat ze er nooit zomaar vandoor.”

De chauffeur die Cleo doodreed zette zijn of haar weg nadien verder. “Het verdriet om dit prachtdier is immens, de woede des te meer”, luidt het in bericht op sociale media dat de moeder van Liesl plaatst. Volgens de baasjes werd er een wieldop aangetroffen die toebehoort aan een Kia of Hyundai. “We willen vooral weten wat er gebeurd is”, zegt Liesl. “De omstandigheden zijn enorm onduidelijk. Op de steenweg mag zeventig kilometer per uur gereden worden en velen gaan daar nog boven. Cleo zal misschien vanuit een struik gekomen zijn en de straat overgelopen zijn – een aanrijding was waarschijnlijk onvermijdelijk. Maar het is gewoon verschrikkelijk dat de dader gewoon doorreed. Daar kan ik niet mee overweg.”

Of het gezin klacht indient is nog niet geweten. “We hebben de politie gecontacteerd en zij gaven aan dat we maandag klacht kunnen indienen”, zegt Liesl. “Mogelijk zijn er bruikbare camerabeelden uit de buurt. De eigenaar van de wagen kan dan wel eventuele schade aan zijn voertuig op ons verhalen, maar die persoon moet dan wel veel lef hebben om dat nog te doen na wat ons werd aangedaan.” Commissaris Serge Roelens van de politiezone Pajottenland bevestigt: “Een loslopende hond is een hindernis die niet op de rijbaan hoort”, luidt het. “Bij eventuele schade is de eigenaar van de hond aansprakelijk. Ik heb het persoonlijk nog nooit geweten dat de eigenaar van een hond klacht indiende nadat zijn of haar weggelopen hond werd aangereden.”

Wie meer informatie heeft over deze feiten kan contact opnemen met Liesl via 0475/68.22.43.