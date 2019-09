Grootschalige restauratie Ter Rijst afgelopen: "Ziel van het kasteeldomein is hersteld” Michiel Elinckx

23 september 2019

16u41 4 Pepingen De stellingen zijn definitief verdwenen, de gevel blinkt weer: de restauratie van kasteel Ter Rijst is volledig achter de rug. Na anderhalf jaar zijn de werken volledig afgerond. Coördinator Marcel Vossen blikt positief terug: “Als je dit vergelijkt met andere bouwwerven...”

Ter Rijst is een uniek kasteeldomein in Heikruis, maar verkeerde al enkele jaren in slechte staat. Na jarenlang getouwtrek belandde het dossier in 2018 in een stroomversnelling. Vlaanderen investeerde 5 miljoen euro in de renovatie van het kasteel, de werken konden eindelijk starten.

B&B T’Rest

Anderhalf jaar later mag het resultaat gezien worden. De gevel kreeg een flinke opknapbeurt, Ter Rijst wordt weer het kloppend hart van het Pajottenland. In het kasteel werden onder meer vijf flats en een polyvalente cultuurzaal gebouwd. Daarnaast wordt de bed & breakfast een van de paradepaardjes. Eerder werd al aangekondigd dat Yvan Ricour, Maïté Maira en Kenny Pappaert de drijvende krachten zullen worden achter b&b T’Rest, dat op 9 oktober officieel de deuren opent.

Toeristische trekpleister

Marcel Vossen, de coördinator achter de grootschalige renovatiewerken, is uitermate tevreden van de werken. “Het is nu zo goed als af”, vertelt Vossen. “We kunnen wel stellen dat het een enorm grondige renovatie was. Hier en daar zullen er nog wat details afgewerkt worden, maar dat is normaal bij een oplevering. Ter Rijst wordt een van dé toeristische trekpleister van het Pajottenland. Voor de hele regio is dit een pluspunt. Met Ter Rijst is de ziel van het domein weer hersteld. De nakende opening van de B&B en de bijkomende activiteiten zullen van het kasteeldomein opnieuw een bruisende locatie maken.”

Grandeur

Vossen is vooral opgetogen over de snelheid van de werken. Begin 2019 bezochten de toenmalige minister Joke Schauvliege (CD&V) en Sven Gatz (Open VLD) het kasteel. Toen lag er nog heel wat werk op de stapel, maar de aannemer heeft op een half jaar tijd bergen werk verzet. “Als je dat vergelijkt met andere werven... Nochtans verliep niet alles van een leien dakjes”, weet Vossen. “We zijn op enkele verborgen problemen gestoten. Onder meer de stabiliteit was op sommige plaatsen een probleem. Maar op minder dan anderhalf jaar is de klus geklaard. Sommige kamers stralen een ongeziene grandeur uit. Het kasteel is met respect gerestaureerd. Hét orgelpunt van een geslaagde restauratie.”

Lopende erfgoedprojecten in Heikruis

Voor Heikruis is de restauratie van Ter Rijst een eerste project dat afgevinkt mag worden. Binnenkort wordt ook een beslissing genomen in de mogelijke bouwplannen van rusthuis Mater Dei. Daarnaast wil de gemeente Pepingen de Ter Lindenkapel overnemen. Ook daar lopen de onderhandelingen nog met de huidige eigenaar.