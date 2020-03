Ginstokerij stopt productie om ontsmettingsalcohol voor rust- en ziekenhuizen te produceren Amber Gys

19 maart 2020

15u14 5 Pepingen De Cort Distillery in Pepingen zet de productie van de bekende gin Ground Control stop om ontsmettingsalcohol te destilleren voor rust- en ziekenhuizen. Het bedrijf is al enkele jaren bekend vanwege de productie van gins, whiskey’s en jenevers.

Enkele jaren geleden bliezen Manu De Cort en zijn vrouw Sofie een oude traditie opnieuw leven in. Ze bouwden samen met enkele jeugdvrienden een warme stokerij met koperen ketels om er distillaten te maken. In een periode van vijf jaar maakten ze verschillende gins, whiskey's en jenevers. De familie De Cort schakelt tijdens deze coronacrisis over op de productie van ontsmettingsalcohol. “Veel ziekenhuizen en rusthuizen hebben dingend nood aan ontsmettingsalcohol. Wij kunnen de komende dagen duizend liter ontsmettingsalcohol destilleren. Die 80% alcohol kunnen wij gratis aanbieden aan verschillende sectoren”, vertelt zaakvoerder Manu.

Weinig voorraad

De vraag naar ontsmettingsalcohol kwam een week geleden vanuit de federatie, maar bij de stokerij leek de nood naar ontsmettingsalcohol toen nog niet zo hoog. “We dachten eerst dat er meer dan genoeg zou zijn om deze crisis door te komen. Woensdag kwam er dan ineens een oproep het rusthuis waar mijn mama verblijft dat ze zonder kwam te zitten en bleek dat de situatie echt wel kritiek is. De voorraad in rusthuis Zennehart in Alsemberg was bijna op, ook al is ontsmettingsalcohol noodzakelijk”, legt Sofie uit.

Zowel mensen uit de zorg, als apothekers hebben het heel moeilijk. “Sofie en ik hebben dan besloten om de productie van onze whiskey tijdelijk stop te zetten zodat we ontsmettingsalcohol kunnen produceren”, vult Manu aan. Alle producten die de kwaliteitsnormen niet halen met alcoholwaarde van 40-45% gaan in een aparte tank, deze herdestilleren ze nu tot een product met meer dan 80% alcohol, perfect als ontsmettingsmiddel.

Voorwaarden

Maar die duizenden liters kunnen ze niet zomaar produceren. “Wij moeten vermijden dat mensen die alcohol gewoon gaan opdrinken. Daarvoor hadden we een akkoord nodig van de accijnzen, dus we voegden bij de alcohol een soort van ether toe.” Het is vooral de bedoeling dat de ontsmettingsalcohol wordt geschonken aan rust-en ziekenhuizen uit de buurt. “De telefoon staat roodgloeiend van ziekenhuizen en apothekers die vragen of we geen liter overschot kunnen missen.”

De stokerij plaatste woensdag een oproep op hun Facebookpagina en het regende meteen reacties van verschillende sectoren. Ziekenhuizen uit Halle en zelfs Leuven en Brussel rekenen nu op hun steun. “Maar wij zijn absoluut geen helden, de échte helden zijn alle verzorgers”, benadrukt Manu.

Bedeling

Door de grote vraag naar ontsmettingsalcohol denken ze nu al na over de volgende stappen. “We beginnen met de destillatie van 1000 liter maar we merken nu al dat we snel door die voorraad gaan zitten. Er zijn twee vervolgopties. We kunnen aan andere brouwerijen hun ‘afgevallen producten’ vragen om te herdestilleren of we moeten zelf nieuwe alcohol maken uit gist, al gaat dat laatste proces veel langer duren.”

Voor de veredeling van de producten kunnen ze rekenen op de hulp van platform Eerstelijnszorg Zennevallei. Deze organisatie zal zorgen voor de verdeling en hoeveel liter elke sector krijgt. “Het vervoer wordt voorzien in bidons van 5 of 10 liter die mensen ook zelf kunnen komen afhalen of wij ze kunnen brengen.”