Gemeenteraad keurt bouw waterzuiveringsstation goed Amber Gys

27 februari 2020

13u25 0 Pepingen De LVB-meerderheid in de Pepingse gemeenteraad keurde het voorstel voor de bouw van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie (KWZI) in de Kareelstraat goed. Deze komt naast het orthopedagogisch centrum Ter Loo.

Het dossier van de waterzuivering in Pepingen heeft jarenlang stil gelegen. Nu kent het dossier opnieuw vooruitgang. Burgemeester Eddy Timmermans over het dossier: “Pepingen was jarenlang bij de slechtste leerlingen van de klas op vlak van waterzuivering. Het dossier kent een lange historiek in de gemeente maar van enige vooruitgang en vastberadenheid was al die tijd weinig sprake. De bouw van deze KWZI zal onze waterzuiveringsgraad immers gevoelig verhogen.”

De laatste maanden heeft de mogelijke bouw van de KWZI in de Kareelstraat de gemoederen sterk doen opwaaien in Bellingen. “In samenspraak met bouwheer Aquafin hebben we de omwonenden en anderen geïnteresseerden zo goed mogelijk proberen informeren over de gevolgen van een dergelijke installatie. Veel van de bekommernissen verdwenen snel nadat objectieve feiten werden voorgelegd. Daarenboven waren ook de Pepingse adviesraden overwegend positief over de beslissing”, vult Timmermans aan.

Verzet

Al is niet iedereen tevreden met de beslissing. Zowel de CD&V, DVP en de N-VA gingen op de gemeenteraad niet akkoord met het voorstel van de waterzuiveringsinstallatie. De CD&V en DVP vroegen via amendementen (herzieningen) aan het bestuur om zelf alternatieve voorstellen te doen, dit voorstel werd afgewezen op de gemeenteraad door de LVB-meerderheid.