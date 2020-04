Gemeenteraad gaat door via mail: “Het is de meest praktische oplossing” Amber Gys

08 april 2020

17u35 10 Pepingen De gemeenteraad van Pepingen zal eind april net iets anders lopen dan in de omringende gemeenten. Terwijl de meesten dit doen via videoconferentie, doen ze het in Pepingen via mail. Volgens burgemeester Eddy Timmermans (LVB) verloopt dit op dezelfde manier dan via een videoconferentie.

Op 28 april zou de gemeenteraad in Pepingen bijeen worden geroepen om -zoals elke gemeente- het dagelijks bestuur op een goede manier te kunnen verderzetten. Terwijl dit in de meeste gemeenten doorgaat via videoconferenties of platform e-notulen, gaat deze in Pepingen door via mail. “De meest praktische oplossing”, volgens burgemeester Eddy Timmermans (LVB). Maar daar is de oppositie niet akkoord mee. “Het wordt geen efficiënt debat”, klink het bij oppositielid Kristof De Cuyper (DVP).

Op 20 april krijgen alle gemeente- en OCMWraadsleden de agenda doorgestuurd. “Dan kunnen ze tot 27 april hun opmerkingen of extra agendapunten doormailen naar de algemeen directeur en voorzitter van de gemeenteraad, Saskia Beeckmans”, vertelt Timmermans. De dag erna geven de schepenen een antwoord op de opmerking waarna er die avond gestemd kan worden. Ook de uitslag wordt via mail meegegeven.

Geen videoconferentie

Wat bij dit verhaal het meeste opvalt is, dat bij de meeste steden en gemeenten de gemeenteraad wordt gehouden via videoconferentie. “Het is makkelijker voor iedereen aangezien sommigen het via video moeilijk zullen vinden om hun standpunt te verwoorden en iedereen door elkaar zal praten.” Maar daar is de oppositie van DVP het helemaal niet mee eens. DVP-gemeenteraadsdlid Kristof De Cuyper vroeg vorige week al meerdere keren waarom er niet via één of andere applicatie kan gebeld worden. “Het is opmerkelijk dat het schepencollege wel via videoconferentie vergadert”, aldus De Cuyper. “Op deze manier kan geen correct debat doorgaan.”

Voor Timmermans is dit het minste van zijn zorgen. “Voor mij is het veel belangrijker dat de gemeenteraad kan doorgaan, op welke manier dan ook. Ik betreur de commentaren van de desbetreffende oppositieraadsleden. Onze grootste zorg is natuurlijk dat coronavirus en vind het dus niet correct dat over dergelijke beslissingen nu moet gevit worden.”