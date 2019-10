Gemeentebestuur vraagt mening van inwoners tijdens denk-mee-avond Michiel Elinckx

11 oktober 2019

16u35 0 Pepingen Op dinsdag 15 oktober organiseert het Pepingse gemeentebestuur de denk-mee-avond voor inwoners in zaal De Kring.

Op de denk-mee-avond kunnen inwoners suggesties, ideeën en bekommernissen delen over verschillende thema’s, zoals milieu, mobiliteit en vrije tijd. De ideeën die tijdens de inwonersvergadering ter sprake komen, maken kans om opgenomen te worden in het meerjarenplan 2020-2025. Via de gemeentelijke website kunnen inwoners ook een formulier invullen en opsturen naar het college. De denkavond start om 20 uur in zaal De Kring in Bellingen.