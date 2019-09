Gemeentebestuur deelt gratis 'Control Cruiser'-borden uit: "Chauffeurs aanmoedigen om zich aan de snelheid te houden” Michiel Elinckx

06 september 2019

14u56 0 Pepingen De gemeente Pepingen deelt gratis ‘Control Cruiser’-borden uit. Dat is een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). De campagne bedankt alle bestuurders in Vlaanderen die zich aan de snelheidslimiet houden.

Om chauffeurs met een voorbeeldig rijgedrag te bedanken, wordt er een nieuwe term gelanceerd: Control Cruiser. “Onderzoek van de VSV wijst uit dat een grote meerderheid van de chauffeurs zich aan de snelheidslimiet probeert te houden, maar soms eens een geheugensteuntje nodig heeft”, zegt mobiliteitsschepen Saskia Beeckmans (LVB). “Daarom deze ‘bedankborden’ als geheugensteuntje. In het kader van deze positieve campagne organiseert gemeente Pepingen acties in de volgende straten: Hondzochtstraat, Heikruisesteenweg, Kapellestraat, Huttestraat, Stwg op Bellingen, Kriekelaerestraat, Lenniksesteenweg, Eikstraat, Palokenstraat, Boekhoutstraat en Kareelstraat. Andere straten kunnen uiteraard ook mee deelnemen aan de actie. Om chauffeurs samen aan te moedigen om zich aan de snelheid te houden, werd er door de gemeente aan de politiezone gevraagd om in deze straten gerichte snelheidscontroles te houden.”

50 borden

De gemeente Pepingen geeft ook 50 borden weg om aan het raam te hangen. “Zodat ze massaal in het straatbeeld aanwezig zijn”, aldus Beeckmans. “De borden zijn beschikbaar op de dienst mobiliteit in het gemeentehuis. We willen met een positieve boodschap iets doen aan de verkeersproblemen.”