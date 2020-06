Gemeente wil mensen aanmoedigingen om te blijven fietsen Amber Gys

16 juni 2020

15u46 6 Pepingen Heel wat inwoners van het Pajottenland hebben tijdens de lockdown de fiets (her)ontdekt. Dat wil de gemeente Pepingen dan ook blijven aanmoedigen met de campagne ‘Blijven fietsen allemaal’.

Het initiatief van De Fietsersbond en Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) wordt in heel wat gemeenten waargemaakt, zo ook in Pepingen. De campagne wil fietsers aanmoedigen om ook na de lockdown te blijven fietsen aan de hand van een motiverende boodschap op de grond. “Tijdens de lockdown is iedereen gestart met fietsen", zegt schepen van Mobiliteit Saskia Beeckmans (LVB). “Het is een positief gevolg van de coronacrisis, maar we hopen met z’n allen dat iedereen deze goede gewoonte blijft aanhouden.” De mobiliteitsambtenaar van de gemeente heeft ervoor gezorgd dat de boodschap in heel de gemeentes werd verspreid. “Op een tiental plaatsen spoten we de boodschap ‘blijven fietsen allemaal’ op de grond”, aldus mobiliteitsambtenaar Hanne Verdoodt. “We zijn goed bezig, hopelijk blijft deze trend zich aanhouden.”