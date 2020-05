Gemeente verdeelt meer dan 4.500 mondmaskers onder alle inwoners Amber Gys

09u46 3 Pepingen Heel wat vrijwilligers kwamen afgelopen vrijdag samen met het gemeentepersoneel om de meer dan 4.500 mondmaskers klaar te maken én te verdelen onder alle inwoners.

De gemeente Pepingen kocht de mondmaskers aan in een groepsaankoop samen met Pajotse buurgemeenten Lennik, Herne en Bever. “De voorbije weken hebben veel van mensen zich over de gemeentegrenzen heen ingespannen om deze mondmaskers aan te kopen en op tijd hier te krijgen” vertelt Schepen Saskia Beeckmans (LVB - Lijst van de Burger). “Uiteindelijk konden we terecht bij een Vlaams bedrijf uit Merelbeke met een Europese productie, wat meteen het belang van strategische productie onderstreept.”

Naast de verdeling van mondmaskers aan alle Pepingse inwoners, werd ook werk gemaakt van de bescherming van zoveel mogelijk kwetsbare en prioritaire doelgroepen. Onder andere dokters, zelfstandig verplegend personeel, zorginstellingen en jeugdinstellingen in Pepingen kregen extra mondmaskers aangeleverd. “We willen onze vrijwilligers en het gemeentepersoneel danken voor hun inzet van de voorbije dagen. Bij deze herbruikbare mondmaskers zit een handige handleiding voor het veilig aan- en uitdoen en het wassen. In hetzelfde pakket zit de derde corona-nieuwsbrief van Pepingen met meer lokale info.”