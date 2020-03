Gemeente Pepingen zet vrijwilligers in de bloemetjes Amber Gys

05 maart 2020

09u24 0 Pepingen De gemeente Pepingen kan het hele jaar door rekenenen op de inzet van tientallen vrijwilligers. “Zij geven een onmisbare ondersteuning van onze gemeentediensten en maken onze gemeente aangenamer op dagelijkse basis”, zegt schepen voor Welzijn Rudi Seghers.

De vrijwilligers staan in voor het opruimen van zwerfvuil, steken een handje toe in de bibliotheek, zijn actief in de mindermobielencentrale, zorgen dat kinderen veilig de straat kunnen oversteken of steken een handje toe op recepties van de gemeente. “Je moet het maar doen! Die inzet wordt heel erg geapprecieerd, en niet alleen in deze Week van de Vrijwilliger”, vult Seghers aan.

Het gemeentebestuur wil alle vrijwilligers uitnodigen voor een ontbijt op zaterdag 7 maart. Er wordt afgesproken om 9u in de nieuwe brasserie T’Rest (Terrest 2, 1670 Pepingen).