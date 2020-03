Gemeente Pepingen lanceert vrijwilligerspunt Amber Gys

18 maart 2020

13u46 1 Pepingen Het gemeentebestuur van Pepingen wil langs deze weg alle burgers, handelaars en verenigingen bedanken voor het begrip dat heerst in heel de gemeente. Ze doen ook een warme oproep naar nieuwe vrijwilligers.

Pepingen lanceert een vrijwilligerspunt waar zich momenteel al meer dan 20 mensen voor hebben ingeschreven. “Wie zich geroepen voelt om kwetsbare buren een handje te helpen, kan dat voornemen melden aan de gemeente. U kan dit via 02 383 14 39, pepingenhelpt@pepingen.be of via het invulformulier van de gemeentelijke website”, meldt het gemeentebestuur. Wie zich hiervoor aanmeldt, wordt gecontacteerd wanneer er een zorgvraag in uw buurt gekend is.

Er wordt benadrukt dat de vrijwilligers die zich aanmelden, zich in goede gezondheid moeten bevinden. “Zeker voor oudere mensen en mensen met een onderliggende medische aandoening, vormt het virus een bedreiging. Uiteraard moet iedereen zich blijven houden aan de voorzorgsmaatregelen.” Vrijwilligers kunnen in deze periode ook gratis een vrijwilligersverzekering afsluiten. Men moet zich hiervoor registeren via de website Vlaanderen Vrijwilligt.