Gemeente Pepingen kan kapel Onze-Lieve-Vrouw van Terlinden overnemen: "Willen ons erfgoed zo goed mogelijk bewaren"

20 augustus 2019

Behoort de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Terlinden binnenkort tot het gemeentelijk patrimonium toe? De eigenaar van de beschermde kapel heeft contact opgenomen met het Pepingse gemeentebestuur om een overdracht te bespreken. "De prijs? Het zal in elk geval een bilijke vergoeding zijn voor beide partijen", zegt burgemeester Eddy Timmermans (LVB).

De Ter Lindenkapel - ook wel gekend als de De Eerste Kapel van de Heren van Ter Rijst - is gebouwd op een driesprong waar de wegen naar Heikruis, Herne en Bierk samenkomen. De naam Terlinden verwijst naar de aanwezigheid van linden, een boomsoort waar vroeger beschermende eigenschappen werden toegekend. Wanneer de kapel effectief gebouwd werd, is niet geweten. Sommige bronnen gaan terug tot de elfde eeuw, andere bronnen spreken van 1626 als stichting van een privékapel door de heer van een nabijgelegen kasteel.

Beschermd monument

In de kapel hangen verschillende rouwborden uit de negentiende eeuw, versierd met de wapenschilden van overleden kasteelbewoners. In 1871 werd de kapel definitief hersteld na een zware storm. Sindsdien werd ze telkens bewaard door privé-eigenaars. De Ter Lindenkapel is sinds 30 april 2004 aangeduid als een beschermd monument.

Vraag om overname

Het Pepingse gemeentebestuur kreeg onlangs de vraag van de eigenaar om de kapel te verwerven. “Wij gaan natuurlijk in op die vraag”, zegt burgemeester Timmermans. “Als gemeentebestuur willen wij ons erfgoed zo goed mogelijk bewaren. De Ter Lindenkapel maakt deel uit van ons erfgoed. Dat de gemeente eigenaar zou worden, zou alleen maar een goede zaak zijn.”

Billijke vergoeding

Het gemeentebestuur zal binnenkort rond tafel zitten met de eigenaar. Wat de voorwaarden zijn van de overdracht, is nog niet geweten. Ook over het financiële plaatje wil burgemeester Timmermans nog niet te veel kwijt. “Als kleine gemeente heeft Pepingen niet veel geld, dus we kunnen geen grote bedragen op de overname plakken”, bevestigt Timmermans. “Het zou goed zijn voor de bescherming van ons erfgoed. Daarnaast is het aangewezen om tot een billijke vergoeding te komen, waarbij beide partijen tevreden zijn. Over welke termijn we spreken? Dat is voorlopig koffiedik kijken. Het is iets te laat om dit agendapunt op de gemeenteraad van september te krijgen. Waarschijnlijk zal de gemeenteraad pas in oktober zijn fiat moeten geven, daarna kan de procedure verdergaan. Wij zijn alleszins opgetogen met de vraag van de eigenaar. Het is ook nog te vroeg om over de toekomstplannen van de kapel te praten. Als de procedure afgerond is, komen we met meer details naar buiten.”

Renovatie Ter Rijst

De overname van de Ter Lindenkapel is echter niet het enige erfgoedproject in Heikruis. Momenteel is ook de renovatie van het Kasteel Ter Rijst volop aan de gang. In het najaar van 2019 moeten de werken zijn einde bereiken.