Gemeente Pepingen heeft kapel Onze-Lieve-Vrouw van Terlinden overgenomen Amber Gys

09 juni 2020

16u57 3 Pepingen De gemeente Pepingen heeft dinsdag officieel de akte ondertekent om eigenaar te worden van de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Terlinden. De gemeente heeft er hierdoor een beschermde kapel bij in het gemeentelijk patrimonium. “Het is een magnifieke aanwinst voor de geschiedenis in Pepingen”, zegt burgemeester Eddy Timmermans (LVB).

De Ter Lindenkapel - ook wel gekend als de De Eerste Kapel van de Heren van Ter Rijst - is gebouwd op een driesprong waar de wegen naar Heikruis, Herne en Bierk samenkomen. De naam Terlinden verwijst naar de aanwezigheid van linden, een boomsoort waar vroeger beschermende eigenschappen werden toegekend. Wanneer de kapel effectief gebouwd werd, is niet geweten. Sommige bronnen gaan terug tot de elfde eeuw, andere bronnen spreken van 1626 als stichting van een privékapel door de heer van een nabijgelegen kasteel.

In de kapel hangen verschillende rouwborden uit de negentiende eeuw, versierd met de wapenschilden van overleden kasteelbewoners. In 1871 werd de kapel definitief hersteld na een zware storm. Sindsdien werd ze telkens bewaard door privé-eigenaars. De Ter Lindenkapel is sinds 30 april 2004 aangeduid als een beschermd monument.

Overname van erfgoed

Het Pepingse gemeentebestuur kreeg afgelopen zomer van 2019 nog de vraag van de eigenaar om de kapel te verwerven. “Als gemeentebestuur willen wij ons erfgoed zo goed mogelijk bewaren. De Ter Lindenkapel maakt deel uit van ons erfgoed. Dat de gemeente eigenaar zou worden, zou alleen maar een goede zaak zijn”, klonk het destijds bij burgemeester Eddy Timmermans (LVB).

Het gemeentebestuur ging vervolgens samenzitten met de eigenaars van de kapel waarna het op de gemeenteraad van 25 februari 2020 werd goedgekeurd. Notaris Melissa Vyvey uit Halle kwam dinsdag samen met het gemeentebestuur en de eigenaar om de akte officieel te ondertekenen. De eigenaar is Hubert Jolly, aangezien zijn gezondheidstoestand het niet toeliet, kreeg zijn neef Hubert Jolly de volmacht om de overdracht te ondertekenen op het gemeentehuis.

Kosteloze overdracht

De overdracht van de kapel is voor de gemeente Pepingen volledig kosteloos gebeurd omwille van het openbaar nut. “Het is een magnifieke aanwinst voor de geschiedenis in Pepingen”, zegt Timmermans. “We hebben met de gemeente opnieuw een stukje geschiedenis kunnen schrijven.” De komende jaren kan de kapel nog een grondige opknapbeurt krijgen, al is de gemeente nog niet zeker op welke manier dat wordt aangepakt. “Op termijn is het wel de bedoeling dat we wat herstellingen gaan uitvoeren en de buitenkant zullen onderhouden.”

De overname van de Ter Lindenkapel is echter niet het enige stukje erfgoed in Heikruis. In september van 2019 is de restauratie van het Kasteel Ter Rijst afgelopen. In het kasteel werden onder meer vijf flats en een polyvalente cultuurzaal gebouwd. Daarnaast zal de bed & breakfast, als de coronamaatregelen het toelaten, ook opnieuw de deuren mogen openen.

Bedenkingen

De CD&V-fractie van de gemeente Pepingen had echter nog enkele vragen over de toekomst van het patrimonium. “Wat we ons vooral afvragen is wat de toekomstplannen zijn met de kapel”, aldus gemeenteraadslid Peter Van Cutsem. “Ook vroegen we wie er zal instaan voor het onderhoud en waarom de aankoop al werd bevestigd in verschillende infokanalen zonder gemeenteraadsbeslissing. We bleven op onze honger zitten en kregen geen enkel relevant antwoord.”