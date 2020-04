Gemeente neemt extra steunmaatregelen voor inwoners en verenigingen Amber Gys

25 april 2020

16u58 1 Pepingen De gemeente Pepingen neemt extra steunmaatregelen om hun inwoners, verenigingen en bedrijven te steunen. Zo krijgen de inwoners mondmaskers én - mits goedkeuring van de gemeenteraad - ook een cadeaubon om te shoppen bij lokale handelaars.

Er werd beslist om in de gemeente aan elke inwoner eenmalig een gratis stoffen mondmasker te schenken. Dit wordt ondersteund met de nodige uitleg over hoe die op een correcte manier gebruikt moeten worden. “Wij hopen hiermee ons eigen steentje bij te dragen om van het gebruik van een mondmasker een onderdeel van het ‘nieuwe normaal’ te maken”, aldus burgemeester Eddy Timmermans (LVB).

Om een geleidelijke opstart van alle sectoren te ondersteunen, worden er ook nog bijkomende steunmaatregelen ingevoerd. Per fysieke persoon of rechtspersoon wordt de verspreiding van één A5-document tot het einde van dit jaar vrijgesteld van belasting op de huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerken zodat de handelaars de inwoners kunnen contacteren over mogelijk heropening.

Goedkeuring gemeenteraad

Voor andere steunmaatregelen is er echter nog een goedkeuring nodig van de gemeenteraad. Hieronder valt de bedeling van een cadeaubon die zal worden uitgedeeld wanneer alle handelszaken opnieuw open kunnen. Voor bedrijven in moeilijkheden zal het OCMW nagaan of er nood is aan professionele bijstand. Er zal voor verenigingen worden overgegaan tot een vervroegde uitbetaling van subsidies op basis van hun activiteitenverslag.

CD&V Pepingen liet inmiddels ook al weten dat ze akkoord zullen gaan met het voorstel van een cadeaubon. “Door deze maatregel ondersteunen we de gezinnen die door de omstandigheden een inkomstendaling moeten verwerken en tegelijkertijd geven we onze lokale handelaars een duwtje in de rug”, laat de partij weten.