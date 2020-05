Fotograaf Luc Hilderson geeft helden van WZC Henri Vander Stokken opnieuw een gezicht Amber Gys

14 mei 2020

17u22 0 Pepingen De Mechelse fotograaf Luc Hilderson van Image4You geeft de helden van corona opnieuw een gezicht. Luc maakte van elk personeelslid van WZC Henri Vander Stokken in Pepingen een foto waarna hij deze op een button plaatste. Zo kan iedereen de mensen achter de mondmaskers opnieuw herkennen.

Luc Hilderson van foto- en videoproductiebedrijf Image4You zat door deze coronacrisis een hele tijd zonder werk. Maar sinds deze week probeert hij op een creatieve manier opnieuw op te starten. “Ik kwam op het idee toen ik de reportage ‘Intensive Care’ zag op televisie”, vertelt Luc. “Daar merkte ik op dat de naam van het verplegend personeel met een stift op hun rug werd geschreven. Ik vond dat zoiets toch op een andere manier kon aangepakt worden en ben dan maar beginnen brainstormen.”

Na enige tijd overwegingen gemaakt te hebben, kwam hij uit op buttons. Kleine buttons met het hoofd van elke verpleegster of verzorger op geplaatst. Op deze manier kunnen de bewoners en collega’s elkaar opnieuw herkennen. Ondertussen is Luc al langs geweest in Mechelen, Genk en Sint-Katelijne-Waver om de helden van nu hun gezicht opnieuw herkenbaar te maken.

Portretfoto’s voor personeel

Donderdagvoormiddag was het dan de beurt aan woonzorgcentrum Henri Vander Stokken in Pepingen. In het woonzorgcentrum waren ze al een hele tijd aan het zoeken naar een oplossing om de herkenbaarheid van hun medewerkers te garanderen. “De medewerkers merkten op dat de bewoners het moeilijk hadden om hen te herkennen met de mondmaskers aan”, aldus directrice Sylvia Gribbe. “Toevallig lanceerde men net die dag een oproep voor deelname aan de actie van Luc. We hebben ons dan ook meteen ingeschreven als woonzorgcentrum.”

In de reportage ‘Intensive Care’ merkte ik op dat de naam van het verplegend personeel met een stift op hun rug werd geschreven. Ik vond dat zoiets toch op een andere manier kon aangepakt worden en ben dan maar beginnen brainstormen Luc Hilderson

Zo gezegd, zo gedaan, want fotograaf Luc Hilderson kon onder de stralende zon portretfoto’s maken in de tuin van het woonzorgcentrum. “Het nemen van de portretten gebeurde buiten aangezien er nog geen externe bezoekers zijn toegestaan. De fotograaf gebruikte een telelens zodat de afstand gegarandeerd kon blijven.” Van de portretten maakte hij ter plaatse meteen buttons zodat de medewerkers alsnog herkenbaar zijn met hun mondmasker aan. “Een grote meerwaarde voor onze bewoners, zeker voor de mensen met dementie”, besluit Gribbe.”

Sponsors gezocht

Voor Luc valt dit alles natuurlijk moeilijk te financieren. Daarom wil hij het initiatief uitrollen in heel Vlaanderen in samenwerking met de beroepsfotografen. “Het maken van die buttons is voor de woonzorgcentra en ziekenhuizen volledig gratis. Maar nu is het tijd om op zoek te gaan naar sponsors voor dit project. Voor de buttons werken we al samen met BudgetButton uit Boom maar al het ander materiaal kost ook een heleboel geld. “Zo kunnen we zoveel mogelijk helden die nu noodgedwongen verstopt zitten achter een masker, weer een gezicht geven”, sluit Luc Hilderson af.