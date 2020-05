Flamboyante Wim Leroy uit ‘Boer zkt Vrouw’ overleden na ongeval met motor Tom Vierendeels; Wim De Smet

26 mei 2020

20u35 630 Pepingen Een zwaar verkeersongeval heeft dinsdagavond het leven gekost aan landbouwer Wim Leroy (47) uit Pepingen. Leroy werd in 2005 bekend als flamboyante landbouwer en levensgenieter in het tweede seizoen van het VTM-programma ‘Boer zkt Vrouw’.

Het ongeval gebeurde rond 16.45 uur op de Steenweg op Bellingen in Pepingen. Wim Leroy reed met zijn motor in de richting van Bogaarden. Op het kruispunt met de Kattenholstraat kwam het tot een aanrijding met een personenwagen. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer te reanimeren, maar hulp kon niet meer baten. Wim Leroy overleed ter plaatse, in het dorp waar hij zo graag gezien was. Het parket heeft een verkeersdeskundige gestuurd om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Ook het labo en de wetsdokter komen nog langs.

Ik stap graag uit het keurslijf van de boerenstiel. Mijn koeien worden nooit om 5 uur ‘s morgens gemolken. Ik sta op om 7.30 uur en om 8 uur sta ik in mijn stal. Mijn beesten zijn dat gewoon Wim Leroy in 2005

Wim Leroy werd een bekende Vlaming in 2005 dankzij zijn opmerkelijke deelname aan het tweede seizoen van ‘Boer zkt Vrouw’ met Dina Tersago. De Pepingse boerenzoon met de wapperende haren, toen 32 jaar oud, veroverde al snel de harten van televisiekijkend Vlaanderen. Wim toonde zich als joviale kerel, levensgenieter pur sang, paardenliefhebber en fervent motorrijder met een enorm groot hart voor de traditionele boerenstiel. Een vrouwenblad omschreef hem als ‘wereldburger met aaibaarheidsfactor 11'. “Ik stap graag uit het keurslijf van de boerenstiel”, vertelde hij destijds. “Mijn koeien worden nooit om 5 uur ‘s morgens gemolken zoals bij mijn collega’s. Ik sta op om 7.30 uur en om 8 uur sta ik in mijn stal. Mijn beesten zijn dat ondertussen al gewoon.”

Verliefd

Wim maakte tijdens ‘Boer zkt Vrouw’ kennis met Lobke, al kwam die relatie maar niet uit de startblokken. Maar niet getreurd voor boer Wim. Nog tijdens de uitzendingen van ‘Boer zkt Vrouw’ maakte hij kennis met Anja Coppens uit Asse. Anja wilde zich oorspronkelijk ook kandidaat stellen voor het programma, maar zag het niet zitten om op televisie te komen. De twee werden dolverliefd en in de zomer van 2007 trouwden ze. Maar lang duurde het huwelijk niet. Nog geen jaar later trok Anja de poort van de boerderij achter zich dicht en was Wim weer alleen.

Na die breuk trok Wim Leroy zich terug uit de schijnwerpers. Hij bleef wel actief op de boerderij en in 2012 maakte hij bekend dat hij een nieuw lief had. De nieuwe vriendin wilde, net als hij, liever geen media-aandacht.