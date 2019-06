Feestend Beert stelt affiche voor (en strikt rist aan bekende artiesten) Michiel Elinckx

16 juni 2019

15u42 3 Pepingen Van 23 tot en met 26 augustus is er voor de 54ste keer Feestend Beert, vroeger gekend als de Augustuskermis, in de tent aan de kerk van Beert.

Feestend Beert start op vrijdag 23 augustus met een after work drink, gevolgd door danceparty. Onder meer Cherry Moon Trax zorgt voor de harde beats. Zaterdag wordt op gang getrokken met de rommelmarkt. Daarna is er ook nog een mountainbike-cross en een kubb-toernooi. ‘s Avonds is er Biet@the 90's, met onder meer dj-sets van dj Wout en dj Jan Vervloet.

Biet Schlagert

Op zondag is er natuurlijk het feestrestaurant met de bijbehorende streekbieren. Bij zonsondergang start Biet Schlagert, met Sam Gooris en Yves Segers op de affiche. Afsluiten worden er traditiegetrouw gedaan op zotte maandag, met een kindernamiddag en een potje touwtrekken. Wie nog niet uitgefeest is, kan terecht op de Zotte Maandag Fuif, waar het Nederlandse Feestteam de tent in brand zal steken. Voor gedetailleerde info kan je terecht op www.feestendbeert.be.