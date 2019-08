Feestelingen sluit zomervakantie af met comedy en barbecue Michiel Elinckx

28 augustus 2019

15u19 0 Pepingen Van 30 augustus tot en met 1 september vinden de Feestelingen plaats.

De Landelijke Gilde organiseert de Feestelingen op het einde van de zomervakantie. De Feestelingen worden op gang getrapt met een comedy night op vrijdagavond. Humo’s Comedy Cup-winnares Amelie Aelbrecht en Steven Mahieu maken hun opwachting in de parochiezaalvan Elingen.

Eucharistieviering

Zaterdagavond en zondagmiddag is er een barbecue de luxe. Zondagvoormiddag is er om 10 uur de eucharistieviering, opgeluisterd door concertband Theobaldus Groot-Pepingen. Kaartjes voor de comedy night kosten 10 euro in voorverkoop, 12 euro aan de kassa. Tickets te verkrijgen bij de bestuursleden of via feestelingen@gmail.com.